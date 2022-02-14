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Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz görevine başladı - Son Dakika

Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz görevine başladı

14.02.2022 14:19
Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz görevine başladı

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamlığına atanan Metin Korkmaz, görevine başladı.

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamlığına atanan Metin Korkmaz, görevine başladı.

1992 yılında Bolu'da doğan Kaymakam Metin Korkmaz, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2021 yılında 109. Dönem Mülki İdare Amiri olarak Bayburt Valiliği'nde görevine başladı.

Bayburt Kaymakam Adayı olarak görevine başlayan Kaymakam Korkmaz, Mülkiye teftişi stajlarını Kilis ve Aydın'da, Refiklik stajlarını ise Van'ın Erciş ve Şırnak'ın Silopi ilçelerinde tamamladı. Korkmaz, 7 Şubat 2022 tarihli İçişleri Bakanlığı Onayıyla Çavdarhisar Kaymakamlığına atandı. - KÜTAHYA

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Metin Korkmaz, Çavdarhisar, Kütahya, Bolu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz görevine başladı - Son Dakika


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