Cavlı: Petrol Stoku Belirsiz

13.03.2026 13:01
Gültekin Cavlı, Türkiye'nin petrol stoku hakkında belirsizlikler olduğunu vurguladı.

(ELAZIĞ) - Haber: Serra TAYLAN

Anahtar Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Gültekin Cavlı," Türkiye'nin petrol stoku var mı bilmiyoruz. Bizim iktidar sahipleri 'Gabar'da bulduk, şurada bulduk, burada bulduk' diye sürekli petrol bulunduğunu ifade ediyorlardı. İnşallah bulduklarını söyledikleri o petrolü insanlarımızın hizmetine sunarlar da böyle bir sıkıntı yaşamayız" dedi.

Anahtar Parti Elazığ İl Teşkilatı, partililer ve vatandaşları buluşturduğu bir iftar programı düzenledi. Programda kısa bir süre önce Elazığ İl Başkanlığı'na atanan İbrahim Sarışın, İl Yönetim Kurulu kadrosunu tanıttı.

"Liverpool Takımının pankartını yayınlanmaması acı verici bir durumdur"

Programda konuşan Anahtar Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Gültekin Cavlı, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray-Liverpool maçında Liverpool takımının açtığı Atatürk'ün 'Yurtta sulh, Cihanda sulh' sözlerinin yer aldığı pankartı TRT'nin vermemesini eleştiren Cavlı, şunları söyledi:

"Liverpool Takımı'nın açmış olduğu 'Yurtta sulh, cihanda sulh' yazılı pankart, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin kabul edebileceği ve sevebileceği bir durumdur. Bunun engellenmesi, yok sayılması ve yayınlanmaması acı verici bir durumdur; utanılması gereken bir şeydir. Neticede bu söz, bir terör örgütü üyesinin ya da ne olduğu belirsiz bir kişinin sözü değildir. Cumhuriyetimizin banisi ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüdür ve biz her zaman buna sahip çıkarız."

"Bizler savaşın kötülüklerini ve insanlara verdiği eziyetleri bilen insanlarız"

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere de değinen Cavlı, şöyle devam etti:

"Bizim dışımızda gelişen fakat bizi ziyadesiyle ilgilendiren bir durum var. Şu anda Ortadoğu'da bir savaş söz konusudur. Biz tabii ki Anahtar Parti olarak savaşları istemeyiz, savaştan yana olmayız. Savaşın kötülüklerini ve insanlara verdiği eziyetleri bilen insanlarız. Fakat acı bir durum var ki, savaşlar olduğu zaman ülkeler ekonomilerini savaş ekonomisi üzerinden yürütmeye çalışır. Maalesef petrolün artışı, doların yükselişi ve diğer dövizlerin yükselmesi ülkelerde ekonomik krizlere neden olur. Bu da savaşın kaçınılmaz sonucudur. Türk milleti bunlara hazırlıklıdır. İnşallah her ne kadar emeklimiz, işçimiz, köylümüz ve memurumuz zor durumda olsa bile, yarın düşman kapıya geldiği zaman ekmeğini, suyunu ve aşını tercih edecek bir millet değiliz. Biz aç da olsak, susuz da olsak ülkemizi en iyi şekilde savunuruz. Düşmanın ülkemize girmemesi için elimizden geleni yaparız."

"İktidar 'savaşa hazırız' diyor. Biz de inanmak istiyoruz"

Bunu yöneticilerimize sormak gerekir. Onlar 'biz savaşa hazırız' diyorlar. Biz de onlara inanmak istiyoruz. İnşallah hazırızdır. Ama Türk milleti asker bir millettir. Bugünlere savaşa savaşa geldik; Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda ve daha öncesinde de bunun örnekleri vardır. Her halükarda ülkemiz için elimizden geleni yaparız. Türk milleti hiçbir zaman düşmana yenilmez. Türkiye'nin petrol stoku var mı bilmiyoruz. Bizim iktidar sahipleri 'Gabar'da bulduk, şurada bulduk, burada bulduk' diye sürekli petrol bulunduğunu ifade ediyorlardı. İnşallah bulduklarını söyledikleri o petrolü insanlarımızın hizmetine sunarlar da böyle bir sıkıntı yaşamayız."

Kaynak: ANKA

