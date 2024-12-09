Çavuşoğlu Mahallesi Sakinleri Kura Çekimine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Çavuşoğlu Mahallesi Sakinleri Kura Çekimine Tepki Gösterdi

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Malatya'da evlerinin yerinde yapılmasını bekleyen Çavuşoğlu Mahallesi sakini, kura ile başka yerde ev verildi.

09.12.2024 17:41
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(Malatya)- Malatya'da Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde rezerv alan çalışmaları kapsamında evlerinin yerinde yapılmasını bekleyen bazı mahalle sakinleri, çekilen kurayla kendilerine başka bir bölgede ev verileceğini öğrendi. Mahalle sakinlerinden Turan Yiğit, "Yerinde dönüşüme başvurduk. Evlerimiz yapıldı. Bir senedir bekliyoruz ama şimdi kura çektiler, başka bir mahallede yeni temeli atılan yer çıktı. Ne ev ne de başka bir şey var. Bizi yerimizden, mahallemizden ediyorlar. Mahallemizden ayrılmak istemiyoruz" dedi.

Çavuşoğlu Mahallesi'nde rezerv alan çalışmaları kapsamında evlerinin yerinde yapılmasını bekleyen bazı mahalle sakinleri, çekilen kurayla kendilerine başka bir bölgede ev verileceğini öğrendi. Duruma tepki gösteren mahalleli, başka yerden ev istemediğini kendi oturdukları mahallelerde oturmaya devam etmek istediklerini belirtti.

Mahalle sakini Turan Yiğit, "Yerinde dönüşüme başvurduk. Evlerimiz yapıldı. Bir senedir bekliyoruz ama şimdi kura çektiler, başka bir mahallede yeni temeli atılan yer çıktı. Ne ev ne de başka bir şey var. Bizi yerimizden, mahallemizden ediyorlar. Mahallemizden ayrılmak istemiyoruz, evlerimizin yerinde yapılmasını istiyoruz" dedi.

"Bizim mahalle olmayan Bentbaşı'nda sanayinin içinde bize ev verilmiş"

Dört çocuğuyla bir yıldır evlerinin yapılmasını beklediklerini dile getiren Elif Yiğit ise şöyle konuştu:

"Çocuklarımla birlikte her gün bu evin yapılışını izledik. Kura çekimini izledik, evimize gideceğiz diye sevinirken bize bir saat sonra bir parsel numarası atıldı. Baktık farklı bir parsel numarası. Eşimle baktık; biz evimiz tamamlandı, taşınacağız derken evimizin temeli henüz atılmamış. Bizim mahalle olmayan Bentbaşı'nda sanayinin içinde bize ev verilmiş. Biz istemiyoruz. Bizim bütün komşularımız burada. Benim hakkım burası, neden hakkım elimden alınıyor? Biz buraya fazlasıyla sığıyorduk. Biz neden farklı bir yere ayrıldık? Bunun bize açıklanmasını istiyoruz. Biz evimiz var diye sevinirken, bir yıl daha beklemek zorundayız. Başka bir yerde ev istemiyoruz. Benim evim bitmiş, iki yıldır dışarılardayım. Ben evime gitmek istiyorum."

Rezerv alan mağdurlarından olan Mehmet Çelik ise "Bizim oturduğumuz bu bölge rezerv alana girdiğinde bize binamızın yerinde haklarımızın gözetileceği söylendi. Herkesin oturduğu kata göre dairesi verilecekti. Yerinde, aynı semtte ve aynı arsa üzerinde verilecekti. Bizim alanımıza ev yapıldı ama 39 hak sahibinden 10'u Bentbaşı Mahallesi'nde sanayinin bulunduğu alana kaydırılmış. Biz Çavuşoğlu'ndan ayrılmak istemiyoruz. Bizi neden farklı bir yere kaydırdılar? Biz bundan dolayı huzursuz ve tedirginiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çavuşoğlu Mahallesi Sakinleri Kura Çekimine Tepki Gösterdi - Son Dakika

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