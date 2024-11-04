Çay Fabrikası Kamulaştırılarak Yerine "millet Bahçesi" Yapılmak İstenen Vahdet Erdoğan, Polis Eşliğinde Fabrikasından Zorla Çıkarıldı

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Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) – Rize Güneysu'da Vahdet Erdoğan'ın "millet bahçesi" yapmakı için fabrikasının "kamulaştırılmasına" karşı verdiği hukuk mücadelesi devam ediyor. Polis eşliğinde gelen icra memurlarına tepki göstererek fabrikaya girmelerine izin vermeyen Erdoğan, bu kez polis zoruyla fabrikasından çıkartılmasına tepki gösterdi. Erdoğan, "Şu anda kesinleşmiş mahkeme kararı yok mahkeme kararı kaldırılmış bitmiş o karar hükümsüzdür. Şu anda polisi burada kanunsuz kullanıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine yapılmak istenen millet bahçesi için Mevsim Çay Fabrikası'nın yanı sıra birçok iş yeri hakkında da "kamulaştırma" kararı verildi. Mevsim Çay Fabrikası sahibi Vahdet Erdoğan, kamulaştırma kararına karşı dava açtı. Fabrikasıyla ilgili 'cebri kamulaştırma' kararı verilmesinin ardından Vahdet Erdoğan, daha önce çay fabrikasının bulunduğu alana iki kez gelen bilirkişi heyetini fabrika bahçesine sokmadı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Rize 2. Asliye Hukuk Mahkemesi fabrikanın boşaltılması yönünde karar verdi. Vahdet Erdoğan bu karara da itiraz edince mahkeme bu kez üçüncü kez bilirkişi heyeti oluşturarak fabrikada tespit yaptırdı. Erdoğan, bu karara karşı Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz etti.

Erdoğan, mahkemeden karar çıkmadan icra memurlarının polis eşliğinde fabrikaya gelerek zorla fabrikadan çıkarılmasına "Fabrikayı zorla almaya kimsenin hakkı yok" diyerek tepki gösterdi.

"Kesinleşmiş mahkeme kararı yokken fabrikayı zorla alma hakkı kimsenin yok"

Fabrika dışına zorla çıkarılan Vahdet Erdoğan, fabrikanın kapısında yaşadığı süreçle ilgili şunları söyledi:

"Fabrikayı zorla alma hakkı kimsenin yok. Burada Rize Asliye Hukuk Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi kaldırmış ve yeniden hüküm kurulması için mahkemeyi iade etmiş, mahkeme de gelmiş keşif günü vermiş ve 9'uncu ayın 2'sinde burada keşif yapmış ve netice olarak da 10'uncu ayın 17'sin de duruşma yapmış duruşmada bilirkişi raporu son gün geldiği için bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak için süre istedik ve bilirkişi raporlarına karşı beyanımızı hazırlıyoruz. Şu anda 1'inci ayın 23'ünde mahkeme var, mahkeme karar vermeden yapılacak bütün işlem yanlıştır, benim tapumu gerekçeli kararla tapu müdürlüğü devretmiş hukuka aykırıdır. Şu anda kesinleşmiş mahkeme kararı yok, mahkeme kararı kaldırılmış bitmiş o karar hükümsüzdür. Şu anda polisi burada kanunsuz kullanıyorlar."