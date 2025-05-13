Çay Üreticileri Yeni Fiyata Tepki Gösterdi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde çay üreticileri adına Hopa-Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti, 2025 yılı yaş çay taban fiyatının 25,44 TL olarak açıklanmasına tepki gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı yaş çay fiyatını 25,44 TL olarak açıkladı. Hopa-Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti, yaptığı yazılı açıklama ile üreticilerin emeğinin görmezden gelindiğini belirtti.

Muti yaptığı açıklamada, belirlenen fiyatın maliyetin altında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Hopa-Kemalpaşa Ziraat Odası olarak her zaman üreticilerimizin yanında olduk. Çay tarımına dair üreticiden yana politikaları bugüne kadar katıldığımız her toplantıda dile getirdik. Bundan sonra da üreticinin sesi olmaya devam edeceğiz. Üreticinin bu şartlarda ayakta kalmasının mümkün değil."

Muti, yaş çay üretiminde oluşan maliyetleri detaylı olarak açıklayarak şunları belirtti:

"İşçilik 10 TL, gübre işçiliği 5 TL, budama 4 TL, ot temizliği 3 TL, taşıma, 3 TL, gübre, 1,75 TL toplam maliyetin 26,75 TL. 25,44 TL olarak açıklanan fiyatın kabul edilemez. Bu fiyat en açık ifadeyle üreticinin aklıyla dalga geçmektir. Zaten ekonomik krizle boğuşan üreticimize büyük bir haksızlık yapılmıştır."

"Yaş çay alım fiyatının en az 36 TL olması gerekmektedir"

Özellikle özel sektör temsilcilerinin değil, üreticilerin sesine kulak verilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Muti, TUİK'in açıkladığı yıllık enflasyon oranına da dikkat çekerek "Yıllık enflasyon yüzde 35'tir. Bu oran göz önünde bulundurulduğunda yaş çay alım fiyatının üreticinin refah payı da düşünülerek yüzde 35 daha fazla, yani en az 36 TL olması gerekmektedir" dedi.