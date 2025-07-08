ÇAYBEL, Sokak Hayvanları İçin Seri Üretime Geçti - Son Dakika
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ÇAYBEL, Sokak Hayvanları İçin Seri Üretime Geçti

ÇAYBEL, Sokak Hayvanları İçin Seri Üretime Geçti
08.07.2025 15:05  Güncelleme: 15:07
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Çaycuma'da ÇAYBEL, sokak hayvanları için 1000 adet ahşap köpek kulübesi üretmeye başladı. Belediyenin desteklediği bu proje, hayvanların yaşam alanlarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Çaycuma'da ÇAYBEL, sokak hayvanları için seri üretime geçti. Daha önce 200 adet ahşap köpek kulübesi üreten şirket, şimdi de bin adet kulübe daha üretecek.

ÇAYBEL, sipariş doğrultusunda Çaycuma'da kurulan sokak hayvanları yaşam alanına yerleştirilmek üzere hazırlanan kulübelerin üretimi iki vardiya halinde sürüyor. Seri üretimle zamanında tamamlanması hedeflenen projede, ÇAYBEL personeli kulübeleri alana hızla naklederek hayvanların daha iyi şartlarda yaşamasına katkı sağlıyor. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı yaptığı açıklamada, "Belediyemizin eli kolu olan ÇAYBEL, sadece bizim değil bölgenin de çözüm ortağı haline geldi. İki vardiya çalışan ekip, sokak hayvanları yaşam alanında önemli bir ihtiyacı karşılıyor. 1.000 kulübe siparişi arkadaşlarımızın özverili çalışmasıyla tamamlanıyor." dedi.

ÇAYBEL'in üretim gücüne dikkat çeken Başkan Kantarcı, "Başarılı projeleri, mali yapısı, istihdam kapasitesi ve iş disipliniyle ÇAYBEL tüm belediye şirketlerine örnek oluyor. Haftada 80-100 kulübe üreterek büyük bir operasyonel güç sergiliyor. Kurumsal yapısı ve uygun fiyat politikasıyla piyasanın güvenilir firmaları arasında yer alıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ÇAYBEL, Sokak Hayvanları İçin Seri Üretime Geçti - Son Dakika

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