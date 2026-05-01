Çaycuma\'da 1 Mayıs Coşkusu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Selüloz-İş Sendikası Çaycuma Şubesi, Belediye-İş Sendikası ve Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği öncülüğünde gerçekleştirilen programa çok sayıda kişi katıldı.

Kutlamalara Selüloz-İş ve Belediye-İş Sendikası üyesi işçiler, Eğitim Sen ve SES üyelerinin yanı sıra Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, CHP İlçe Başkanı Fahri Diler, CHP Kadın Kolları Başkanı Çiler Girgin Başoğlu, CHP Zonguldak 23. ve 24. Dönem Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Türkiye İşçi Emeklileri Çaycuma Şube Başkanı Nizamettin Eyidoğan, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Köy Koop Başkanı Bayram Cura, Selüloz-İş Çaycuma Şube Başkanı Cüneyt Gümüşok, Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi İsmet Akyol, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı İsmail İnam, ADD Çaycuma Şube Başkanı Nilgün Çelik ile belediye ve il genel meclisi üyeleri katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan programda konuşan Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi İsmet Akyol, 1 Mayıs'ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda emek, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin simgesi olduğunu belirtti. Akyol, konuşmasında işçi hakları, ifade özgürlüğü, adalet ve sosyal eşitlik konularına dikkat çekerek, insanca yaşam, güvenceli iş, örgütlenme özgürlüğü ve demokratik bir gelecek taleplerini dile getirdi.

Etkinlikte söz alan Selüloz-İş Çaycuma Şube Başkanı Cüneyt Gümüşok ise 1 Mayıs'ın emeğin, alın terinin ve dayanışmanın günü olduğunu vurgulayarak, işçilerin hak mücadelesinin önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından katılımcılar marşlar ve sloganlar eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı. Program, birlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi. - ZONGULDAK