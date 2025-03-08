Çaycuma'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bisiklet Turu Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Çaycuma'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bisiklet Turu Düzenlendi

Çaycuma\'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde Bisiklet Turu Düzenlendi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen bisiklet turunda, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların mücadelelerine dikkat çekildi. Etkinliğe katılan yöneticiler, kadınların toplumdaki önemine vurgu yaptı.

08.03.2025 18:08  Güncelleme: 18:12
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik, Çaycuma Bisiklet Spor Kulübü tarafından organize edilirken, Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve Çaycuma Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Tülay Tuncel de etkinliğe katıldı.

Katılımcılar, Çaycuma'nın sokaklarında pedal çevirerek hem sağlıklı bir aktivite gerçekleştirdi hem de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların tarihi mücadelesine dikkat çekti. Etkinlik, kadınların geçmişten günümüze süregelen mücadelelerini ve başarılarını bir kez daha hatırlatmayı amaçladı.

Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, etkinlikte yaptığı açıklamada, kadınların toplumdaki rolünün ve katkılarının büyük önem taşıdığını belirterek, "Bugün, kadınların toplumsal hayatımıza katkılarını kutlamak için bir arada olmanın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Kadınlar, sadece bugün değil her gün, toplumun her alanında önemli bir yer tutuyorlar" dedi.

Çaycuma Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Tülay Tuncel ise, kadınların sporla daha fazla iç içe olmalarının önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin kadınların toplumsal rollerine yönelik farkındalık oluşturmak adına büyük değer taşıdığını ifade etti.

Etkinlik, katılımcıların keyifli anlar yaşamasının yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli mesajlar verdi ve katılımcılar, bu anlamlı günde kadınların güçlenmesine destek verme amacını bir kez daha vurgulamış oldular. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çaycuma'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bisiklet Turu Düzenlendi - Son Dakika

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