Çaycuma\'da Ahilik Haftası\'nda esnaf ziyaret edildi, hayırlı işler dilendi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi.

Çaycuma Cuma Pazarı'nda düzenlenen ziyaret programına Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı katıldı. Heyet, pazarda tezgah açan esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ahilik Haftası'nın her yıl 14-20 Eylül tarihleri arasında kutlandığını belirten Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, Ahilik kültürünün esnaf ve sanatkarlar açısından önemine dikkat çekti. Kandemir, Ahilik Haftası etkinliklerinin il genelinde ve Çaycuma ilçesinde devam ettiğini ifade ederek, programa katılan ve emeği geçenlere teşekkür etti.