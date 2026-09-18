Çaycuma'da Ahilik Haftası'nda esnaf ziyaret edildi, hayırlı işler dilendi - Son Dakika
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Çaycuma'da Ahilik Haftası'nda esnaf ziyaret edildi, hayırlı işler dilendi

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Çaycuma\'da Ahilik Haftası\'nda esnaf ziyaret edildi, hayırlı işler dilendi
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında Çaycuma Cuma Pazarı'nda esnaf ziyareti düzenlendi. Ziyarete Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir katıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi.

Çaycuma Cuma Pazarı'nda düzenlenen ziyaret programına Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı katıldı. Heyet, pazarda tezgah açan esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ahilik Haftası'nın her yıl 14-20 Eylül tarihleri arasında kutlandığını belirten Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, Ahilik kültürünün esnaf ve sanatkarlar açısından önemine dikkat çekti. Kandemir, Ahilik Haftası etkinliklerinin il genelinde ve Çaycuma ilçesinde devam ettiğini ifade ederek, programa katılan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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