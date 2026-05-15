Çaycuma Öğretmenevi\'nde ahşap konseptli halk kütüphanesi açıldı

Çaycuma'da, Çaycuma Öğretmenevi bünyesinde hizmet verecek olan ahşap konseptli Halk Kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine Çaycuma ilçe kaymakamı Adem Kaya, Belediye başkan vekili Sezai Bilici, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Muhammet Atlı ve Veli Ceng, CHP eski milletvekili Ali İhsan Köktürk, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile daire ve okul müdürleri katıldı.

Törende konuşan Öğretmen evi müdürü Harun Toksoy, yaklaşık 120 yıllık tarihi binada iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, kütüphanenin tamamen ahşap konseptte tasarlandığını söyledi. Toksoy, kütüphane içerisinde çocuklar ve gençler için oyun ve zeka gruplarının da bulunduğunu ifade etti.

Çaycuma ilçe kaymakamı Adem Kaya ise yaptığı konuşmada kütüphanenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunarak projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Program, İlçe Müftüsü Adem Bebek tarafından yapılan duanın ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK