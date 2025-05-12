Çaycuma\'da Aile Haftası Kapsamında Oryantiring Etkinliği Düzenlendi

Çaycuma'da 15-21 Mayıs Aile Haftası kapsamında düzenlenen oryantiring etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. "Yolum Oryantiring, Pusulam Ailem" sloganıyla hayata geçirilen etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Gençlik Spor Müdürü Şendoğan Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, İlçe Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşarile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda toplulukda katıldı.

Parkurlarda yarışan Kaymakam Kaya, ailelerle birlikte oryantiring sporunun heyecanını yaşadı. Doğa ile iç içe geçen organizasyonda katılımcılar hem spor yaptı hem de keyifli anlar yaşadı.

Program sonunda, etkinliğe katılanlara katılım belgeleri Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse tarafından takdim edildi. Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Kaymakam Kaya, "Bu tür organizasyonlar hem sporu teşvik ediyor hem de aile bağlarını güçlendiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Çaycuma'da geniş katılımla gerçekleşen etkinlik, hem Aile Haftası'na anlam kattı hem de katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. - ZONGULDAK