Çaycuma\'da Çanakkale şehitleri düzenlenen programla anıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 13:52  Güncelleme: 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kapsamında düzenlenen anma programı, yoğun katılım ve duygu dolu anlarla gerçekleştirildi. Program Çaycuma Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından organize edilerek şehitler bir kez daha saygıyla anıldı.

Programda yapılan konuşmalarda, 18 Mart 1915'in Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü göstergelerinden biri olduğu vurgulandı. Çanakkale'de verilen mücadelenin yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda bir diriliş ve uyanışın simgesi olduğuna dikkat çekildi.

Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan şiir dinletileri, oratoryo gösterileri ve kısa sahne performansları izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Çanakkale Savaşı'nın zorluklarını ve kahramanlıklarını anlatan gösteriler, salonda bulunan katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

Etkinlik kapsamında, Çaycuma genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de unutulmadı. Başarılı öğrencilere ödülleri, programda hazır bulunan ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

Programa; İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, Garnizon Komutanı İkmal Yarbay Asım Gökçe Candaş, Cumhuriyet Başsavcısı Doğukan Orhan, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferhat Turunç, AK Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit, CHP İlçe Başkanı Fahri Diler, MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Engin Zeren, Saadet Partisi İlçe Teşkilat Başkanı Yaşar Kurtman, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Özkan Yıldırım, Veli Ceng, İlçe Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşar, siyasi partilerin yönetim kurulu üyeleri, İlçe Kadın Kolları Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, daire müdürleri, muhtarlar, gaziler, askeri erkan ile öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda kalabalık topluluk katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 15:16:37. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.