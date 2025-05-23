Çaycuma'da Geleneksel Teknoloji ve Sanat Festivali Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çaycuma'da Geleneksel Teknoloji ve Sanat Festivali Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

Çaycuma\'da Geleneksel Teknoloji ve Sanat Festivali Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi
23.05.2025 15:54  Güncelleme: 15:57
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Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesinin düzenlediği Geleneksel Teknoloji ve Sanat Festivali'nde, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı bilimsel projeler ve sanatsal çalışmalar sergilendi. Festival yoğun bir katılımla gerçekleştirilirken, katılımcılar projeleri yerinde inceledi.

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Geleneksel Teknoloji ve Sanat Festivali, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Öğrencilerin yıl boyunca büyük emekle hazırladığı bilimsel projeler ve sanatsal çalışmalar, ziyaretçilerden tam not aldı.

Festivalde, bilim, teknoloji ve sanatın iç içe geçtiği renkli atmosfer dikkat çekerken, öğrenci stantları ilgi odağı oldu. Etkinliğe; Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya, çeşitli kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Festival kapsamında Kaymakam Adem Kaya, sergi alanındaki tüm stantları tek tek gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin yetkin sunumları ve oluşturucu çalışmaları karşısında memnuniyetini dile getiren Kaya, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Çaycuma TSO Meclis Başkanı Yusuf Arslan ve Genel Sekreter Alper Püren de festivale katılarak öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceledi. Festivalin, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmesi ve sanatsal yönlerini ortaya koymaları açısından önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çaycuma'da Geleneksel Teknoloji ve Sanat Festivali Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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