Çaycuma'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı - Son Dakika
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Çaycuma'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı

06.06.2022 19:31

Çaycuma'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' çeşitli etkinliklerde kutlandı.

Çaycuma'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' çeşitli etkinliklerde kutlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen ve 1-7 Haziran tarihleri arasından kutlanan 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' nedeniyle Çaycuma Halk Eğitim Merkezi program düzenledi. Çaycuma Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa; Zonguldak AK Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Kaymakam Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gökhan İncircioğlu ve Müdür Yardımcıları Ramazan Kavas, Serpil Yıldırım, Ak Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi tarafından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı boyunca açılan el sanatları, giyim üretim, bilişim teknolojileri, ebru, çinicilik, kağıt rölyef, iç giyim konfeksiyon kursları kurs sonu sergisi yoğun katılımla gerçekleşti. Halk oyunları gösterisinin ardından açılış kurdelesi kesildi. Sergi 2 gün boyunca halkın hizmetine açık olacak.

Çaycuma'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı
Çaycuma'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı
Çaycuma'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı
Çaycuma'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Zonguldak, Hisarcık, Çaycuma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çaycuma'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaycuma'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı - Son Dakika
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