Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen ve 1-7 Haziran tarihleri arasından kutlanan 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' nedeniyle Çaycuma Halk Eğitim Merkezi program düzenledi. Çaycuma Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa; Zonguldak AK Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Kaymakam Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı , İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gökhan İncircioğlu ve Müdür Yardımcıları Ramazan Kavas, Serpil Yıldırım, Ak Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit , sivil toplum kuruluşu temsilcileri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Çaycuma'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı - Son Dakika

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