Çaycuma'da Kokarca Sorunu - Son Dakika
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Çaycuma'da Kokarca Sorunu

Çaycuma\'da Kokarca Sorunu
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Çaycuma'da kahverengi kokarca böcekleri evlere girerek rahatsızlık veriyor, önlem talep ediliyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kahverengi kokarca böcekleri evlere yönelmeye başladı. Pencere ve kapılardan içeri giren böcekler vatandaşları rahatsız ederken, bölgede önlem alınması istendi.

Çaycuma ilçesinde son günlerde kahverengi kokarca böceği yoğunluğu dikkat çekiyor. Gece saatlerinde havanın serinlemesiyle birlikte böceklerin kapalı alanlara yöneldiği, özellikle evlerin pencere ve kapılarından içeri girdiği belirtildi. Evlerinde çok sayıda kahverengi kokarcayla karşılaştıklarını ifade eden vatandaşlar, böceklerin oluşturduğu rahatsızlık nedeniyle çözüm beklediklerini söyledi.

İlçenin farklı noktalarında görülmeye başlayan kahverengi kokarcaların evlere girişini engellemek için vatandaşlar pencere ve kapılarda çeşitli önlemler almaya çalışırken, yetkililerden de bölgede çalışma yapılması talep edildi.

Kaynak: İHA

Yaşam, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çaycuma'da Kokarca Sorunu - Son Dakika

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