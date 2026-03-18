Çaycuma\'da şehitlerin kabirleri başında dualar edildi

18.03.2026 17:47  Güncelleme: 17:49
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında Çaycuma'da anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında Çaycuma'da anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi. İlçede düzenlenen program çerçevesinde, Çaycumalı şehitlerden Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Salim Uçar ile Şehit Jandarma Er Hasan Yağlı'nın kabirleri ziyaret edilerek dualarla anıldı.

Programa; Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferhat Turunç, Belediye Başkan Yardımcısı Mürsel Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Müftüsü Adem Bebek, askeri erkan, kurum amirleri ve şehit yakınları katıldı. Şehitlikte gerçekleşen ziyaretlerde, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlar bir kez daha anıldı.

Program kapsamında ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından İlçe Müftüsü Adem Bebek tarafından dua edildi.

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, şehit kabirlerine karanfiller bırakarak şehitlerin emanetine sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. Kaya, yaptığı kısa değerlendirmede, "Bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bunu canlarını vatan uğruna feda eden şehitlerimize borçluyuz. Onların hatıralarını yaşatmak ve emanetlerine sahip çıkmak hepimizin en büyük sorumluluğudur" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Advertisement
