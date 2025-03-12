Çaycuma'da Tenis Yıldızlar Grupları Tamamlandı - Son Dakika
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Çaycuma'da Tenis Yıldızlar Grupları Tamamlandı

Çaycuma\'da Tenis Yıldızlar Grupları Tamamlandı

Çaycuma'da düzenlenen Tenis Yıldızlar Grup Maçları'nda genç sporcular mücadele etti, ödüller verildi.

12.03.2025 15:34
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Zonguldak Çaycuma da, 8-12 Mart 2025 tarihleri arasında büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Tenis Yıldızlar Grup Maçları, büyük bir çekişmeye sahne olurken, genç sporcular yeteneklerini sergileyerek izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Turnuvaya 7 erkek ve 7 kız takımı olmak üzere toplam 45 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadele edilen karşılaşmaların ardından final maçlarıyla organizasyon sona erdi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Kaymakam Adem Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz ve Baş Hakem Hayrullah Özcan tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Kaymakam Kaya, sporcuları tebrik ederek, gençlerin spora teşvik edilmesinin önemine vurgu yaptı. Sporun disiplin ve başarıya ulaşmada önemli bir araç olduğunu belirten Kaya, geleceğin başarılı sporcularının bu tür organizasyonlardan çıkacağına inandığını ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çaycuma'da Tenis Yıldızlar Grupları Tamamlandı - Son Dakika

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