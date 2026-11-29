Çaycuma'dan umreye giden 71 yaşındaki kadın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden 40 kişilik umre kafilesiyle kutsal topraklara giden 71 yaşındaki kadın, ziyaret sırasında fenalaşarak kalp krizi geçirdi ve yaşamını yitirdi. Üç çocuk annesi kadının cenazesinin Türkiye'ye getirilip toprağa verileceği belirtildi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden kutsal topraklara umre için giden yaşlı kadın hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Serdaroğlu köyünden 40 kişilik kafileyle umreye giden 71 yaşındaki Narkadın Bayrak, kutsal topraklarda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Beş gün önce kafileyle yola çıkan Seyfi Bayrak'ın eşi Narkadın Bayrak, umre ziyareti sırasında fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen üç çocuk annesi Bayrak'ın vefat haberi, ailesini derin üzüntüye boğdu. Bayrak'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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