Çaycuma Kalkınma Projeleri Görüşüldü - Son Dakika
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Yerel

Çaycuma Kalkınma Projeleri Görüşüldü

Çaycuma Kalkınma Projeleri Görüşüldü

Çaycuma Kaymakamı ve BAKKA yetkilileri, ilçenin kalkınma projelerini tartıştı.

13.01.2025 16:38
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Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Kaymakamlık Proje Ofisi Koordinatörü Vedat Semerci ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarete, Turizm Tanıtım Birim Uzmanı Alper Erenler ve Yenilik ve Rekabetçilik Birimi Başkanı Hakkı Yavuz Toplu da katıldı.

Gerçekleşen toplantıda, Çaycuma ilçesinin kalkınmasına yönelik projeler ele alındı. Özellikle tarım, turizm, spor ve sanayi alanlarında yapılabilecek yeni çalışmalar detaylı bir şekilde tartışıldı. Ziyaretin ana gündem maddesi olan projeler için ön değerlendirmeler yapıldı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonunda, ilçenin kalkınmasına katkı sağlayacak adımların atılması yönünde olumlu görüşler dile getirildi. Bu görüşmelerin, Çaycuma'nın ekonomik ve sosyal gelişimi adına önemli bir adım olduğu ifade edildi. Kaymakam Adem Kaya, projelerin hayata geçirilmesiyle ilçenin farklı sektörlerde büyümesinin sağlanabileceğine dikkat çekti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çaycuma Kalkınma Projeleri Görüşüldü - Son Dakika

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