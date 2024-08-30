Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Yerel

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

30.08.2024 14:07
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Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, Türk milletinin ve ordusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı büyük zaferin 102. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirten Kaya, 30 Ağustos Zaferi'nin sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletin azminin, iradesinin ve kahramanlığının simgesi olduğunu vurguladı.

Kaymakam Kaya, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatan topraklarının kurtarıldığını ve Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet içinde yaşama onuruna kavuştuğunu ifade etti. Milletin bu zaferle, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya kabul ettirdiğini belirten Kaya, "Bu zafer, yokluklara ve imkansızlıklara rağmen ordumuzun milletle kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıkların sonucunda elde edilmiştir." dedi.

Mesajında, milletin birlik ve beraberlik ruhunun, karşılaşılacak zorlukları aşmada en büyük güvence olduğunu belirten Kaya, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andığını ve gazilere minnet duyduğunu dile getirdi.

Kaymakam Adem Kaya, son olarak Çaycuma halkının ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak mesajını sonlandırdı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Adem Kaya, Çaycuma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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