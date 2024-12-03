Çaycuma Kaymakamı, Dünya Engelliler Günü\'nde Özel Eğitim Kurumlarını Ziyaret Etti

Yerel

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kaymakam Kaya'ya Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da eşlik etti.

Ziyaretler kapsamında Çaycuma Özel Eğitim Meslek Okulu (3. Kademe), Özel Uzman Ekip Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ak Yıldızlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden heyet, eğitimciler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Adem Kaya, yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli bireylerin toplumsal hayata daha etkin katılımını sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için önemli bir gün olduğunu vurguladı. Öğrenciler ve eğitimcilerle sohbet eden Kaya, engellilerin eğitim ve rehabilitasyon sürecine verilen önemin altını çizdi. - ZONGULDAK