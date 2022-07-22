Çayır tırtılıyla mücadeleye belediyeden destek geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Çayır tırtılıyla mücadeleye belediyeden destek geldi

22.07.2022 12:13
Çayır tırtılıyla mücadeleye belediyeden destek geldi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, son dönemlerde birçok köydeki tarım arazilerinde görülen zararlı tırtılla mücadelede belediyenin ilaçlama çalışmaları ile destek vereceğini söyledi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, son dönemlerde birçok köydeki tarım arazilerinde görülen zararlı tırtılla mücadelede belediyenin ilaçlama çalışmaları ile destek vereceğini söyledi.

Başkan V. Subaşı, Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, İl Genel Meclis üyeleriyle birlikte merkeze bağlı Beyce Köyü'nü ziyaret etti. Köy Muhtarı Cemil İnce ve köy sakinlerini bir araya gelen Başkan V. Subaşı, zararlı mücadele konusunda nelerin yapılabileceğiyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Subaşı, son dönemlerde birçok köydeki tarım arazilerinde görülen zararlı tırtılla mücadelede Bilecik Belediyesi'nin de ilaçlama çalışmaları ile destek vereceğini belirtti.

"Veteriner İşleri Müdürlüğümüz 3 gün boyunca ilaçlama çalışması yapacak"

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 3 gün boyunca tarım arazilerinde ilaçlama çalışması yapacağını kaydeden Başkan V. Subaşı, "Çiftçilerimizin son günlerde yaşamış olduğu soruna duyarsız kalamadık. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak ekip ve ekipmanlarımızı bu konuda seferber ederek, katkı vermeye çalışacağız. Amacımız zararın en az seviyede tutabilmek. Bu zararın en az seviyede olması dileğiyle bütün çiftçilerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Köy Muhtarı İnce de, Başkan V. Subaşı'nın katkıları dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Hafriyat dökümlerini titizlikle takip ediliyor Hafriyat dökümlerini titizlikle takip ediliyor Senfoni Orkestrası, Bileciklileri Hayran Bıraktı Senfoni Orkestrası, Bileciklileri Hayran Bıraktı Bilecik haber... Bilecik Belediyesi'nden Hafriyat Dökümlerine Yakın Takip Bilecik haber... Bilecik Belediyesi'nden Hafriyat Dökümlerine Yakın Takip

Münir Karaloğlu, Bilecik, Subaşı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çayır tırtılıyla mücadeleye belediyeden destek geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:59 Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan scooterlara ilişkin açıklama: Yeni tedbirler ve teşvikler yolda
11:52 Bankta otururken silahla vurulan genç kadın yaşamını yitirdi
11:34 Spor basınının duayen ismi Halit Kıvanç için tören düzenlendi
11:33 İbrahim Tatlıses, "Gerçek yüzünü göstereceğim" dediği Eşref Fakıbaba'nın geçmiş yıllara ait videosunu paylaştı
11:29 Şanslı adam lotoda ikinci kez büyük ikramiyeyi tutturdu
11:22 Usta oyuncu Altan Gördüm'den yıllar sonra gelen 'kanser' itirafı: Bana Vahide Perçin baktı
11:22 Kış kendini gösterecek! Meteoroloji dört kentimiz için kar uyarısı yaptı
11:02 Galatasaray ile Fenerbahçe anlaştı! Derbi için yabancı hakem talep edecekler
10:57 Evlilik teklifini reddettiği kueninin saldırısına uğrayan Emine hemşire böbreğini kaybetti
10:54 Arnavutköy'de kapkaççı polisten kaçarken kuyuya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2022 12:23:23. #1.13#
SON DAKİKA: Çayır tırtılıyla mücadeleye belediyeden destek geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement