Çayır tırtılıyla mücadeleye belediyeden destek geldi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, son dönemlerde birçok köydeki tarım arazilerinde görülen zararlı tırtılla mücadelede belediyenin ilaçlama çalışmaları ile destek vereceğini söyledi.

Başkan V. Subaşı, Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, İl Genel Meclis üyeleriyle birlikte merkeze bağlı Beyce Köyü'nü ziyaret etti. Köy Muhtarı Cemil İnce ve köy sakinlerini bir araya gelen Başkan V. Subaşı, zararlı mücadele konusunda nelerin yapılabileceğiyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Subaşı, son dönemlerde birçok köydeki tarım arazilerinde görülen zararlı tırtılla mücadelede Bilecik Belediyesi'nin de ilaçlama çalışmaları ile destek vereceğini belirtti.

"Veteriner İşleri Müdürlüğümüz 3 gün boyunca ilaçlama çalışması yapacak"

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 3 gün boyunca tarım arazilerinde ilaçlama çalışması yapacağını kaydeden Başkan V. Subaşı, "Çiftçilerimizin son günlerde yaşamış olduğu soruna duyarsız kalamadık. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak ekip ve ekipmanlarımızı bu konuda seferber ederek, katkı vermeye çalışacağız. Amacımız zararın en az seviyede tutabilmek. Bu zararın en az seviyede olması dileğiyle bütün çiftçilerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Köy Muhtarı İnce de, Başkan V. Subaşı'nın katkıları dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek teşekkür etti. - BİLECİK