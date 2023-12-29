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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 2023 yılında ilçede birbirinden güzel hizmetlere imza attıklarını söyledi - Son Dakika
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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 2023 yılında ilçede birbirinden güzel hizmetlere imza attıklarını söyledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni yılı kutlayarak, 2023 yılında ilçede gerçekleştirdikleri hizmetleri anlattı. Çiftçi, Çayırova'nın daha mutlu ve huzurlu bir yer olması için çalıştıklarını belirtti. İlçede yapılan eserler ve hizmetler arasında Aile Sağlığı Merkezi, Spor Salonu, Muhtarlık Ofisi, Bilgievi, park ve halı saha gibi projeler yer aldı. Çiftçi, gelecek dönemde de Kent Meydanı, Devlet Hastanesi, Millet Bahçesi gibi projeleri takip edeceklerini söyledi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 2023 yılında ilçede birbirinden güzel hizmetlere imza attıklarını söyledi
29.12.2023 - 13:25,  Güncelleme: 13:25
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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Eser ve hizmet dolu bir yılı daha geride bıraktık. 2023 yılında da ilçemizde birbirinden güzel hizmetlere imza attık. Daha mutlu ve huzurlu bir Çayırova için var gücümüzle çalıştık" dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşların yeni yılını tebrik etti. Çiftçi, 2023 yılında ilçeye güzel eserler kazandırdıklarını ifade ederek, "Eser ve hizmet dolu bir yılı daha geride bıraktık. 2023 yılında da ilçemizde birbirinden güzel hizmetlere imza attık. Daha mutlu ve huzurlu bir Çayırova için var gücümüzle çalıştık. Şehrimizi imar ve inşa ederken, neslimizin ihyasını da ihmal etmedik. Bilgi evlerimiz, çocuk kulüplerimiz ve kitap kahvelerimizde çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırladık. 2023'te neler yapmışız gelin birlikte bakalım. Yenimahalle'mizin ihtiyacı olan Aile Sağlığı Merkezi, Spor Salonu ve Muhtarlık Ofisini hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Şekerpınar Bilgievi, Aile Sağlığı Merkezi, park ve halı sahayı hizmete açtık. Can dostlarımızın bakım ve tedavilerinin yapılacağı Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni hizmete açtık" dedi.

"Bizim sevdamız Çayırova"

Başkan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atılım ve yatırımlarla Çayırovamızı spor kenti yaptık. Özel bireylerimizin hayatını kolaylaştıracak engelliler merkezimizi tamamladık, kısa bir süre sonra hizmete açıyoruz. Gençlik Merkezini tamamladık. Çevre düzenlemesi ve iç tefrişatını bitirdikten sonra yakın bir zamanda gençlerimizin hizmetine sunacağız. Gönül belediyeciliği anlayışıyla gece gündüz demeden hizmetlerimizi sürdürdük. Bir yandan iz bırakacak eserleri tamalarken bir yandan da şehrimize kimlik kazandıracak ve inşaatı hızla devam eden Kent Meydanı, Devlet Hastanesi, Millet Bahçesi, Uçak Park Bilim Merkezi, Kapalı Spor Salonu, Spor Lisesi, küçük Sanayi Sitesi projelerimizi çok yakından takip ediyoruz. Bizim sevdamız Çayırova. İlk günkü aşk ve heyecanla hizmet etmeye devam ediyoruz. 2024 yılının Çayırova'mıza, ülkemize ve gönül coğrafyamıza mutluluk, huzur ve sağlık getirmesini, Filistin'de akan kan, gözyaşı ve zulmün durmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum" - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 2023 yılında ilçede birbirinden güzel hizmetlere imza attıklarını söyledi - Son Dakika


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