Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, şampiyon basketbolcularla bir araya geldi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Erkekler Federasyon Kupası'nı kazanan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı teknik heyeti ve oyuncularıyla buluştu.

Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, takımı elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Çiftçi, sporcularla bir süre sohbet etti. Başkan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, 5 yıl içerisinde müzelerine üçüncü kupayı götürdüklerini belirterek, "Spor kenti Çayırova hayaliyle çıktığımız bu yolculukta, basketbolda yakaladığımız ivme ve başarıyı istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Sokak basketboluyla filizlenen bu sevdayı, 5 yıl içinde üçüncü kupayı müzemize kazandırarak kartopu gibi büyüttük, büyütmeye de kararlılıkla devam edeceğiz. Sizlerin sahadaki azim ve mücadelesi, halkımızın basketbolu sahiplenmesi ve verdiği güçlü destekle birlikte, Çayırova'nın basketbolda bir marka olmasına büyük katkı sundu" dedi.

"En büyük hedefimiz, lig şampiyonluğu kupasını kazanmak"

Yeni kapalı spor salonunun kısa sürede hizmete alınacağını bildiren Çiftçi, "Yeni kapalı spor salonumuzda bu başarıları daha da ileri taşıyacağız. En büyük hedefimiz ve arzumuz, lig şampiyonluğu kupasını kazanarak Süper Lig'e yükselmek ve Çayırova tarihinde bir ilki hep birlikte başarmaktır. Federasyon Kupası'nı kazanarak bizlere büyük bir onur ve gurur yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

Program, teknik heyet ve oyuncuların değerlendirmeleri ve şampiyonluk pastasının kesilmesiyle sona erdi. - KOCAELİ