Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri'nde Eğitim Alan Minikler Eğlenerek Öğreniyor - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri'nde Eğitim Alan Minikler Eğlenerek Öğreniyor

Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri\'nde Eğitim Alan Minikler Eğlenerek Öğreniyor

Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri'nde eğitim alan minikler, eğlenceli etkinliklerle öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Çocuklar, okul öncesi eğitim, Kur'an-ı Kerim, İngilizce, değerler eğitimi, drama, müzik ve kodlama gibi dersler alıyor.

04.05.2024 13:32  Güncelleme: 13:35
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Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri'nde eğitim alan minikler, eğlenerek öğrenmenin keyfini doyasıya yaşıyor.

Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri'nde eğitim alan minikler, eğlenceli etkinliklerle öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Çayırova'nın yarınlarını oluşturacak miniklerin, geleceğe daha güzel şekilde hazırlanması için uzman eğitmenlerle birlikte eğitim alan çocukların dersleri de renkli görüntülere sahne oluyor. Çocuklar eğlenceli şekilde öğrendikleriyle yarınlar için daha donanımlı büyüyor. Çocuk kulüplerinde okul öncesi eğitim alan Çayırovalı minikler, anne çocuk ilişkilerinin güçlendirilmesi, çocukların kaynaşması gibi konularda da kendilerini geliştiriyor. Bunun yanı sıra çocuk kulüplerindeki minikler, Kur'an-ı Kerim, İngilizce, değerler eğitimi, drama, müzik, kodlama gibi dersler alıyor. Derslerde gerçekleşen etkinliklerle arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren minikler imkandan ötürü Çayırova Belediyesi'ne teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri'nde Eğitim Alan Minikler Eğlenerek Öğreniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri'nde Eğitim Alan Minikler Eğlenerek Öğreniyor - Son Dakika
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