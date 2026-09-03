Çayırova Belediyesi Eylül meclisinde 11 madde görüşülüp karara bağlandı

Çayırova Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Çayırova Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, bugün Çayırova Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında düzenlenen meclis toplantısında 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Yoklama ve bir önceki meclis toplantısına ilişkin karar özetlerinin okunmasıyla başlayan meclis toplantısında, gündemin birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri süre uzatımı kararıyla ilgili komisyonlara havale edildi. Mecliste dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gündem maddeleri oy çokluğu ile kabul edilirken, sekizinci ve dokuzuncu gündem maddeleri oy birliği ve onuncu gündem maddesi ise oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis toplantısının son gündem maddesi ise ilgili komisyona havale edildi.

Gündem dışı konuşmaların ardından bir sonraki meclis toplantısının 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00'da yapılmasına oy birliği ile kabul edildi.