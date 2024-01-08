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Çayırova Belediyesi'nde Meslek Edindirme Kursları Devam Ediyor - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi'nde Meslek Edindirme Kursları Devam Ediyor

Çayırova Belediyesi'nin meslek edindirme kurslarında aşçılık atölyesi ve dikiş kursları düzenleniyor. Vatandaşlar, uzman eğitmenlerden ders alarak bilgi ve becerilerini geliştiriyor. Aşçılık atölyesi kurslarına katılanlar sertifika sahibi oluyor. Ev hanımları ise dikiş kursunda kışlık kıyafet dikim eğitimi alarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Çayırova Belediyesi\'nde Meslek Edindirme Kursları Devam Ediyor
08.01.2024 - 18:21,
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Çayırova Belediyesi'nin meslek edindirme kurslarında eğitimler devam ediyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde bulunan aşçılık atölyesi ve dikiş kurslarına katılan vatandaşlar, uzman eğitmenlerden ders alıyor.

Çayırova Belediyesi'nin velilere yönelik meslek edindirme kurslarında eğitim tüm hızıyla sürüyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'ndeki (NEKM) bilgi evinde devam eden aşçılık atölyesi eğitimlerinde, Çayırovalılar gastronomi alanında bilgilerini genişletiyor ve sertifika sahibi oluyor. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Bilgi Evi'nde haftanın beş günü verilen aşçılık atölyesi kurslarına katılan vatandaşlar, Türk Mutfağı, Osmanlı Mutfağı, pastane mutfağı, Avrupa mutfağı gibi alanlarda eğitim alıyor. 18 yaş üstü yetişkin ilçe sakinlerine yönelik yapılan kursu başarıyla tamamlayan vatandaşlar, ömür boyu geçerliliği olan Halk Eğitim Sertifikası almaya hak kazanıyor. Aşçılık atölyesine kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların, NEKM'deki Aşçılık Atölyesi'ne başvurması gerekiyor.

NEKM'de devam eden bir diğer eğitimde ise ev hanımları dikiş kursunda yeteneklerini geliştiriyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte kışlık kıyafet dikim eğitimlerinin devam ettiği dikiş kursunda, Çayırovalı ev hanımları kendilerine özel bu kursta haftanın 5 günü uzman eğitimci eşliğinde birçok dikiş eğitimi alıyor. Mont, triko takımı, kalıp çıkarma, çocuk montu vb. birçok eğitimden geçen kadınlar, dikiş kursu sayesinde ev ekonomilerine de katkı sağlayabiliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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