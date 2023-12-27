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Çayırova Belediyesi Yılbaşı Denetimi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde yılbaşı öncesinde kuruyemişçi, tatlıcı, marketler ve manavlar gibi yerlerde fiyat, etiket, ruhsat ve hijyen denetimi gerçekleştiriyor. Vatandaşların şikayetlerini belediyeye bildirmeleri isteniyor.

Çayırova Belediyesi Yılbaşı Denetimi
27.12.2023 - 10:16,
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Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan yılbaşı öncesinde ilçe genelinde yılbaşı denetimi gerçekleştirdi.

Çayırova zabıtası, yılbaşı öncesinde denetimlerini artırdı. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede bulunan kuruyemişçi, tatlıcı, marketler, manavlar vb. yerlerde yılbaşı öncesi fiyat, etiket, ruhsat ve hijyen denetimi gerçekleştiriyor. Aynı zamanda ekipler, denetledikleri yerlerde ruhsat kontrolünde de bulunuyor. Yaklaşan yılbaşı öncesinde vatandaşların alışveriş yoğunluğunun arttığı kuruyemiş, tatlıcı ve marketlerde düzenli olarak denetim gerçekleştirdiklerini dile getiren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ilgili konulardaki şikayetlerini belediyeye bildirmelerini istedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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