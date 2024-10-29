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Çayırova'da Cumhuriyet Bayramı için çocuklar ellerinde Türk Bayrakları ile sokağa indi.

Çayırova'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Cumhuriyetimizin 101. yılı vesilesiyle gerçekleştirilen kutlamalar ilk olarak Çayırova Kaymakamlığı'ndaki tebrikat töreniyle başladı. Kaymakamlıktaki programın akabinde, Çağdaşkent Saat Kulesi Önü'nde gerçekleştirilen kutlamalara, kent protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Törende Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, Çayırova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Çetintaş, siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından programda öğrencilerin hazırladığı gösteriler ilgiyle takip edildi. Büyük alkış alan gösterilerin ardından, Kaymakam Önal ve Başkan Çiftçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Program, okulların yaptığı geçit töreniyle sona erdi. - KOCAELİ