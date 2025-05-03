Çayırova'da Devlet Hastanesi İnşaatı İçin İnceleme - Son Dakika
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Çayırova'da Devlet Hastanesi İnşaatı İçin İnceleme

Çayırova\'da Devlet Hastanesi İnşaatı İçin İnceleme

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Çayırova Devlet Hastanesi'nin inşa edileceği alanda incelemeler yaptı. Yeni ihale 13 Haziran'da gerçekleştirilecek.

03.05.2025 10:47  Güncelleme: 10:48
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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan'la birlikte Çayırova Devlet Hastanesi'nin inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu.

İlçeyi geleceğe hazırlamak için çalışmalarına devam eden ve bu doğrultuda gece gündüz demeden ilçe sakinlerinin talepleri için çalışmalarına devam eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi; Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan'la birlikte inşa edileceği hastane arazisinde inceleme gerçekleştirdi. Başkan Çiftçi, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık'la gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde müjdeyi vermiş ve Çayırova Devlet Hastanesi için yeni ihalenin 13 Haziranda gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

En son Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan'la birlikte Çayırova Devlet Hastanesi'nin inşa edileceği arazide incelemelerde bulunan Başkan Çiftçi, "Sözümüz söz, Çayırova'da hayaller yarım kalmaz. Çayırova'mıza yakışan sağlık yatırımını hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hastane sürecinde büyük destekleriyle her zaman yanımızda olan AK Parti Kocaeli Milletvekilimiz, MKYK Üyemiz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve İlçe Başkanımız Erhan Sarıdede ile birlikte, 13 Haziran tarihinde yeniden ihalesi yapılacak olan hastanemizin arazisinde incelemelerde bulunduk. Başından beri süreci yakından takip ediyor, gelişmeleri ve en doğru bilgileri doğrudan halkımızla paylaşmaya devam ediyoruz." dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çayırova'da Devlet Hastanesi İnşaatı İçin İnceleme - Son Dakika

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