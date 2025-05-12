Çayırova\'da Engelliler Haftası Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Engelliler Haftası kapsamında Çayırova'da düzenlenen etkinliklerin açılış programında, özel bireyler sergiledikleri performanslarla izleyicilerden tam not aldı.

Çayırova Kaymakamlığı, Çayırova Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Engelliler Haftası Etkinlikleri'nin açılış programı, Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde yapıldı. Programda, özel bireyler sergiledikleri gösterilerle izleyenleri hayran bıraktı.

Programa, Kaymakam Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, muhtarlar, meclis üyeleri, kent protokolü, özel bireyler ve aileleri katıldı.

"Hepimiz birer engelli adayıyız"

Başkan Çiftçi, programdaki konuşmasında, "Çayırova Belediyesi olarak, özel bireylerimize desteğin sadece klişeleşmiş faaliyetlerle ilerlemesini istemediğimizi için, Çayırova'mızdaki engelli bireylerimizin oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu tespit ederek, onların hayatını kolaylaştıracak çalışmalarla projelerimizi hazırladık. Sizlerin verdiği desteklerle bu programı gerçekleştirdiğimiz projeyi hep birlikte tamamlayarak hayata geçirdik. Engelli bireyleri olan ailelerimizin hayatını kolaylaştıran projeleri hedefinize koyun, Rabbim çok şükür sizlere yardımcı oluyor. Yaklaşık 1,5-2 senedir bu merkezde çocuklarımızın eğitilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Hepimiz birer engelli adayıyız, bizler özel bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak ve onların ailelerine katkı sunmak adına bu çalışmaları yapıyoruz. Bir hafta boyunca burada çeşitli etkinliklerde bir arada olacağız. Biz engelleri sevgiyle aşıyoruz. Geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından, özel bireylerin sahnelediği mehteran gösterisi, şiir dinletisi ve 100. Yıl Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin sunduğu Artvin yöresine ait halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında protokol üyeleri, özel bireylerin hazırladığı eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi. Günün anısına, Kaymakam Ahmet Önal ve Başkan Bünyamin Çiftçi'ye özel bireylerin hazırladığı anahtarlıklar hediye edildi. - KOCAELİ