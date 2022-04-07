Çayırova'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve sıcak yemek - Son Dakika

Çayırova Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Çayırova Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Belediyenin hazırladığı gıda kolileri ekipler tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Bu çerçevede, özel gıdaya ulaşmakta zorlanan çölyak hastaları için hazırlanan gıda paketleri de ekipler tarafından çölyak hastalarına ulaştırıldı. Ekipler, çeşitli sebeplerle yemek yapamayan ihtiyaç sahibi 118 haneye her gün sıcak yemek servisi yapıyor. 4 çeşitten oluşan menü 200 ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırılıyor. Sıcak yemek dağıtımı Ramazan ayı boyunca haftanın 7 günü sürecek.

Öte yandan Çayırova Belediyesi, Osmanlı döneminden gelen şerbeti geleneğini de yaşatıyor. Teravih namazı sonrası cemaate ikram edilen şerbet dağıtımı Ramazan ayı boyu devam edecek. - KOCAELİ