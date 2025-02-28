Çayırova'da İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Alışveriş İmkanı Sunan Sevince Mağazası - Son Dakika
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Çayırova'da İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Alışveriş İmkanı Sunan Sevince Mağazası

Çayırova\'da İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Alışveriş İmkanı Sunan Sevince Mağazası

Çayırova'da Sevince Mağazası, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz giyim alışverişi imkanı sunarak, 2024 yılında 3 bin 360 kişiye destek oldu. Çocuk, kadın ve erkek reyonlarıyla hizmet veren mağaza, ilçe sakinleri için önemli bir dayanışma merkezi haline geldi.

28.02.2025 11:56  Güncelleme: 11:58
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Çayırova'da ihtiyaç sahiplerinin giyim ihtiyaçlarını giderdiği Sevince Mağazası, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz alışveriş imkanı sunuyor. Kadın, erkek ve çocuk reyonlarıyla hizmet veren mağaza, 2024 yılında 3 bin 360 kişiye destek sağladı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırdığı Sevince Mağazası, erkek, kadın ve çocuk reyonlarından oluşuyor. 3 katlı mağazada, ihtiyaç sahibi ilçe sakinleri, mağazada bulunan sıfır kıyafetlerle herhangi bir ücret ödemeden gönüllerince alışveriş yapabiliyor. 2024 yılında 3 bin 360 kişiye hizmet veren Sevince Mağazası, bu yıl da ihtiyaç sahipleri için bir mağazadan daha fazlası olarak kalplere dokunuyor. Çayırova Belediyesi Hizmet Binası'nın karşısında Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan Sevince Mağazası'ndan açıldığı günden bu yana binlerce ihtiyaç sahibi faydalandı.

"Bir mağazadan daha fazlası"

2007 yılından bu yana Çayırova'da oturan ve Sevince Mağazası'ndan faydalanan bir ilçe sakini, "Bundan 4 yıl önce Çayırova ilçemizde Sevince adında bir mağaza açıldı. Ben ve çocuklarım yıl içerisinde burada giyim, ayakkabı ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Burası bizim için sıradan bir mağaza değil, güler yüzle karşılandığımız için sıcak bir yuva. Bir mağazadan daha fazlası. Çocuklarımın yüzündeki mutluluğu hiçbir şeye değişmem. Bu zor günlerimde Çayırova Belediyesi her zaman, benim ve çocuklarımın yanında" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çayırova'da İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Alışveriş İmkanı Sunan Sevince Mağazası - Son Dakika

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