Çayırova\'da \'İlk Seccademi Tasarlıyorum\' Etkinliği Düzenlendi

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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Şekerpınar Çocuk Kulübü'nde "İlk Seccademi Tasarlıyorum" etkinliğine katıldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, "Çayırova'mızı ve çocuklarımızı önemsiyoruz" dedi.

Şekerpınar Çocuk Kulübü'nde veli katılımıyla "İlk Seccademi Tasarlıyorum" programı düzenlendi. Programda konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Geçen sene Şekerpınar Mahalle'mizdeki bilgi evini hizmete açtık. Şekerpınar'da bilgi evimiz yoktu. Giriş katını da sağlık ocağı olarak hazırladık. Çayırova'mızı ve çocuklarımızı önemsiyoruz. Çocuklarımızın eğitimini ve fiziksel gelişimlerini de önemsiyoruz. Bugün burada çocuklarımızı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum ve hepinize hayırlı günler diliyorum" dedi.

Etkinliğe katılan velilerden Dilek Memiş, "Şekerpınar Bilgi Evi'nin açılmasından dolayı çok memnunuz. Çocuklarımızın böyle etkinliklere ihtiyacı vardı. Şu anda da gün içerisinde burasıyla irtibatlıyız. Öğretmenlerimizden çok memnunuz. Belediye başkanımızın bize böyle bir alternatif sunmasından çok memnun kaldık. Çocuklarımız da burada eğlenceli ve güzel bir şekilde vakit geçiriyorlar. Bir problemimiz olduğunda çözüme çok rahat bir şekilde kavuşturabiliyoruz. Belediye başkanımıza tekrardan çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - KOCAELİ