Çayırova'da 'İlk Seccademi Tasarlıyorum' Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çayırova'da 'İlk Seccademi Tasarlıyorum' Etkinliği Düzenlendi

Çayırova\'da \'İlk Seccademi Tasarlıyorum\' Etkinliği Düzenlendi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Şekerpınar Çocuk Kulübü'nde düzenlenen 'İlk Seccademi Tasarlıyorum' etkinliğine katıldı. Başkan Çiftçi, çocukların eğitimine ve fiziksel gelişimlerine olan önemi vurguladı.

08.11.2024 15:43  Güncelleme: 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Şekerpınar Çocuk Kulübü'nde "İlk Seccademi Tasarlıyorum" etkinliğine katıldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, "Çayırova'mızı ve çocuklarımızı önemsiyoruz" dedi.

Şekerpınar Çocuk Kulübü'nde veli katılımıyla "İlk Seccademi Tasarlıyorum" programı düzenlendi. Programda konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Geçen sene Şekerpınar Mahalle'mizdeki bilgi evini hizmete açtık. Şekerpınar'da bilgi evimiz yoktu. Giriş katını da sağlık ocağı olarak hazırladık. Çayırova'mızı ve çocuklarımızı önemsiyoruz. Çocuklarımızın eğitimini ve fiziksel gelişimlerini de önemsiyoruz. Bugün burada çocuklarımızı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum ve hepinize hayırlı günler diliyorum" dedi.

Etkinliğe katılan velilerden Dilek Memiş, "Şekerpınar Bilgi Evi'nin açılmasından dolayı çok memnunuz. Çocuklarımızın böyle etkinliklere ihtiyacı vardı. Şu anda da gün içerisinde burasıyla irtibatlıyız. Öğretmenlerimizden çok memnunuz. Belediye başkanımızın bize böyle bir alternatif sunmasından çok memnun kaldık. Çocuklarımız da burada eğlenceli ve güzel bir şekilde vakit geçiriyorlar. Bir problemimiz olduğunda çözüme çok rahat bir şekilde kavuşturabiliyoruz. Belediye başkanımıza tekrardan çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Bünyamin Çiftçi, Yerel Haberler, Çayırova, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çayırova'da 'İlk Seccademi Tasarlıyorum' Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Özel’den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi Özel'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi
15:31 MHP’li vekilden TBMM’yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz MHP'li vekilden TBMM'yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
12:17 Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
23:13 Okan Buruk, Avrupa’da rekor kırdı Okan Buruk, Avrupa'da rekor kırdı
23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
22:57 Mansur Yavaş’tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş Mansur Yavaş'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş
22:54 Baba Arif Güran’dan kardeşi Salim’le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz
22:43 Galatasaray, Tottenham’ı 3-2 yendi Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi
22:38 Galatasaray’ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti Galatasaray'ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti
22:28 Putin Trump’ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım Putin Trump'ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım
22:18 Dries Mertens, Avrupa’da tarihe geçti Dries Mertens, Avrupa'da tarihe geçti
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 17:00:58. #1.12#
SON DAKİKA: Çayırova'da 'İlk Seccademi Tasarlıyorum' Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.