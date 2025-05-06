Çayırova'da Yeni Otobüs Garajı ve CNG Tesisi Projesinde İlerleme - Son Dakika
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Çayırova'da Yeni Otobüs Garajı ve CNG Tesisi Projesinde İlerleme

Çayırova\'da Yeni Otobüs Garajı ve CNG Tesisi Projesinde İlerleme

Çayırova'da 91 otobüs kapasiteli yeni garaj ve CNG dolum tesisi projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Proje, ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor ve genel ilerleme oranı yüzde 25'e ulaştı.

06.05.2025 12:09  Güncelleme: 12:11
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Çayırova'da 91 otobüs kapasiteli garaj ve CNG dolum tesisi projesinde çalışmalar sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde yürütülen projede, iş bazında genel ilerleme oranı yüzde 25'e ulaştı. Ulaşımda konfor ve verimliği artırmayı amaçlayan projede A, B, C ve D blokların duvar imalatları tamamlanırken, mekanik ve elektrik işleri tüm hızıyla sürüyor. A blok ve CNG dolum tesisinin çelik konstrüksiyon imalatları da tamamlanmış durumda. Ayrıca çevre istinat duvarlarının yüzde 95'i tamamlandı. Yakın zamanda A, B, C ve D blokların çatı izolasyon imalatlarına başlanacak.

Projede; güvenlik binası, idari tesis binası, CNG yakıt dolum alanı, acil ve hafif bakım hizmetlerinin verileceği kademe binası yer alıyor. Ayrıca 15 adet 18 metrelik ve 76 adet 12 metrelik olmak üzere toplam 91 otobüs kapasiteli park alanı ile 10 adet binek araçlık otopark da inşa ediliyor. Proje sahasında aynı zamanda 16 dönümlük alanda hafriyat çalışmaları sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çayırova'da Yeni Otobüs Garajı ve CNG Tesisi Projesinde İlerleme - Son Dakika

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