Çayırova'daki Kitap Kahveler, 70 Binden Fazla Kitap Ödünç Verdi - Son Dakika
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Çayırova'daki Kitap Kahveler, 70 Binden Fazla Kitap Ödünç Verdi

Çayırova\'daki Kitap Kahveler, 70 Binden Fazla Kitap Ödünç Verdi

Çayırova'da hizmete açılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve Akse Kitap Kahve, 70 binden fazla kitap ödünç vererek ilçe sakinlerinden büyük ilgi gördü. İki kütüphane toplamda 13 binden fazla üye ile geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı.

17.09.2024 16:56  Güncelleme: 16:57
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Çayırova'da 7'den 70'e tüm bireylerin uğrak noktası olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve'den ve Akse Kitap Kahve'den hizmete açıldığı günden bu yana 70 binden fazla kitap ödünç verildi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırdığı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ile Akse Kitap Kahve, ilçe sakinlerinden ilgi görüyor. Sadece kitap okumak için değil, ders çalışmak ve sosyalleşmek için de tercih edilen yerlerin başında gelen kitap kahvelerden, açıldığı günden bu yana 70 binden fazla kitap ödünç verildi. Her iki kütüphaneye de 13 binden fazla ilçe sakini üye oldu ve düzenli olarak ziyaret gerçekleştiriyor.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde iki katlı olarak oluşturulan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve, 2 bin 500 metrekarelik geniş alanı ve birçok kaynağa erişme imkanıyla özellikle ders çalışmak için Çayırovalı gençlerin birinci tercihi konumunda. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve açıldığı günden bu yana 8 bin 500 üyeye sahipken, bugüne kadar da 40 bin 250 kitap ödünç verildi.

Eşsiz adalar manzarası, yeşil alanı ve şık mimarisiyle sadece Çayırovalıların değil, bölge sakinlerinin de uğrak noktası olan Akse Kitap Kahve de kitap müdavimlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören Akse Kitap Kahve ve İlçe Halk Kütüphanesi'nde 33 bin kitap ödünç verilirken, 5 bin 453 Çayırovalı da kütüphaneye üye oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çayırova'daki Kitap Kahveler, 70 Binden Fazla Kitap Ödünç Verdi - Son Dakika

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