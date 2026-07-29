Çayırova Devlet Hastanesi İnşaatı Hızla İlerliyor

Çayırova Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 200 yataklı olarak planlanan projede 1. kat döşeme beton serimi gerçekleştirilirken, hastanenin kısa sürede tamamlanması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Çayırova Devlet Hastanesi Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Temel, deprem izolatör montajları ve bodrum kat imalatlarının tamamlandığı projede, 1. kat döşeme beton serimine geçildi. Çalışmaların yarıya geldiği hastane inşaatında, kısa süre içerisinde 2. kat kolon imalatlarına başlanması planlanıyor. Çayırova halkının en büyük beklentileri arasında yer alan ve tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki büyük bir eksiği giderecek olan Çayırova Devlet Hastanesi'nde teknik bina alanının da kaba inşaatı tamamlandı. Taban alanı 8 bin 700 metrekare ve yapı inşaat alanı 45 bin 518 metrekare olan Çayırova Devlet Hastanesi, 200 yataklı olarak planlandı. Çayırova Devlet Hastanesi, 51 yoğun bakım yatağı, 75 poliklinik, 6 ameliyathane, doğumhaneler, 26 acil müşahede yatağı, 8 diyaliz ünitesi ve deprem izolatörlü olarak yapılacak ve alanında uzun yıllar Çayırovalı ilçe sakinlerine hizmet verecek.