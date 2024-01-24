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Çayırova Gençlik Merkezi'nde Çalışmalar Tamamlandı - Son Dakika
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Çayırova Gençlik Merkezi'nde Çalışmalar Tamamlandı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırdığı Gençlik Merkezi'nde çalışmalar tamamlandı. Çevre düzenleme çalışmalarının ardından merkez gençlerin hizmetine sunulacak.

Çayırova Gençlik Merkezi\'nde Çalışmalar Tamamlandı
24.01.2024 - 10:09,  Güncelleme: 10:11
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Çayırova Gençlik Merkezi'ndeki çalışmalarda sona gelindi. Yapılacak çevre düzenleme çalışmalarının ardından, merkez gençlerin hizmetlerine sunulacak.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırdığı Gençlik Merkezi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tamamlandıktan sonra gençler için bir cazibe merkezi haline gelecek merkezde kaba inşaat çalışmaları tamamlanmıştı. Bunun akabinde başlayan iç tefrişat hazırlıklarında da sona gelinirken, hızla devam eden çevre düzenlemesinin ardından merkez, Çayırova gençliğinin kullanımına açılacak.

Tek katlı olarak inşa edilen ve içerisinde akıl ve zeka oyunu, güzel sanatlar, inovasyon, müzik atölyeleri ve dersliklerin yer alacağı merkezin inşaatında ekipler, iç tefrişat çalışmalarında sona geldi. Tabelaların takıldığı merkezde yoğun bir şekilde çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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