Çayırova\'nın Kitap Kahveleri 2024\'te 67 Bine Yakın Ziyaretçi Ağırladı

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Çayırova'ya kazandırılan Akse Kitap Kahve, Akse İlçe Halk Kütüphanesi ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan İlçe Halk Kütüphanesi'ni 2024 yılında ders çalışmak ve araştırma yapmak için 67 bin 600 kişi ziyaret etti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırdığı kitap kahveler, 2024 yılında vatandaşların uğrak noktası oldu. Akse Kitap Kahve ve İlçe Halk Kütüphanesi ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve'nin yıl boyunca ders çalışmak ve araştırma yapmak için ağırladığı ziyaretçi sayısı 67 bin 600 kişi oldu. Eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Akse Kitap Kahve ile geniş kaynak imkanları ve 2 bin 500 metrekarelik alanıyla öğrencilerin uğrak noktası olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan İlçe Halk Kütüphanesi, 2024 yılında on binlerce vatandaşı misafir etti.

Güzel manzarası ve modern mimarisiyle, sadece Çayırova'nın değil bölge sakinlerinin de sürekli ziyaret ettiği Akse Kitap Kahve, bu yıl da çok sayıda misafir ağırladı. 2024 yılı boyunca Akse Kitap Kahve'de ders çalışmak ve araştırma yapmaya gelen okuyucu sayısı 29 bin 100 olurken, toplam kitap sayısı 9 bin 332, kitap ödünç alım sayısı 7 bin 800 ve ödünç verilen kitap sayısı ise 15 bin 100 oldu.

2 bin 500 metrekarelik kapalı alanıyla gençlerin ders çalışmak için tercih ettiği yerlerden olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan İlçe Halk Kütüphanesi ise bir yıl boyunca ders çalışmak ve araştırma yapmak için gelen 38 bin 500 kişiyi ağırladı. Ayrıca Prof. Dr. Necmettin Erbakan İlçe Halk Kütüphanesi'nde 2024 yılında 26 bin kaynak arasından ödünç verilen kitap sayısı 11 bin 287, ödünç kitap alan üye sayısı ise 4 bin 885 oldu. - KOCAELİ