Üye Girişi
Çayırova'nın sosyal yardımları sürüyor - Son Dakika

Çayırova'nın sosyal yardımları sürüyor

04.01.2022 11:38
Çayırova'nın sosyal yardımları sürüyor

Çayırova Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2021 yılında 3 bin 595 kişiye "Çayırovakart" vererek, bu kartlara yıl içinde toplam 968 bin 114 TL tutarında yükleme yaptı.

Çayırova Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2021 yılında 3 bin 595 kişiye "Çayırovakart" vererek, bu kartlara yıl içinde toplam 968 bin 114 TL tutarında yükleme yaptı.

İlçede yardıma muhtaç ve hiçbir geliri olmayan vatandaşlara Çayırovakart ile yardım yapan belediye, 2021 yılında 3 bin 595 kişiye daha kart vererek, ilçedeki anlaşmalı mağazalardan alışveriş yapma kolaylığı sağladı. Bu kartlara yıl içinde toplam 968 bin 114 TL tutarında yükleme yapıldı. 570 aileden 718 kişiye 13 bin 12 adet sıcak yemek ulaştırıldı. 358 aileye toplamda 160 ton kömür yardımında bulunuldu. İhtiyaç sahiplerine 15 bin gıda kolisi ulaştırıldı.

Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında hizmetlerini sürdüren Engelli Koordinasyon Merkezi ise engelli vatandaşlara desteğine devam etti. Engelli vatandaşlara 80 adet engelli sandalyesi, 513 adet hasta ve çocuk bezi, çölyak hastalarına 320 adet glutensiz gıda kolisi yardımı yapıldı. Ayrıca bin 223 engelli hastanın hastanelere ulaşımı sağlandı.

Yıl boyunca yetim ve öksüz çocuklarında takibini yapan Çayırova Belediyesi, Ramazan Bayramında yetim ve öksüz çocukları giydirdi, kış mevsimi gelirken çocuklara bot ve mont yardımında bulundu. - KOCAELİ

YORUMLAR
500

Türk Lirası, alışveriş, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çayırova'nın sosyal yardımları sürüyor - Son Dakika


Enflasyonla mücadelenin ana gündem maddesi olacağı Fiyat İstikrarı Komistesi, ikinci kez toplanıyor Enflasyonla mücadelenin ana gündem maddesi olacağı Fiyat İstikrarı Komistesi, ikinci kez toplanıyor         
11:36
Altının gram fiyatı 770 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 770 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:34
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29

Son Dakika Haberleri
11:35 Enflasyonla mücadelenin ana gündem maddesi olacağı Fiyat İstikrarı Komistesi, ikinci kez toplanıyor
11:24 Son Dakika! İçişleri'nden, "İBB'ye teftiş için gönderilen müfettiş AK Partili mi?" iddiasına cevap
11:22 Son Dakika: Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrılacağı haberlerine ateş püskürdü
11:13 Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü
11:13 Vicdansızlığın bu kadarı! Köpeği otomobiliyle ezip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
11:10 Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü
11:06 Yeni yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maaşı zamlandı! İşte o rakam!
10:58 Cem Yılmaz'dan Diamond Elite Platinum Plus göndermesi: Cem bitmiş!
10:41 Eski MHP'li vekil Yahnici: Tüzüğünü yazdığım partiden ihracım isteniyor
10:39 Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'dan yeni aşk iddiası
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 11:47:26. #1.13#
SON DAKİKA: Çayırova'nın sosyal yardımları sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement