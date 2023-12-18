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Çayırova Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde İlk Sahiplendirme Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çayırova Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde İlk Sahiplendirme Gerçekleştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çayırova Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla tamamlanan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde ilk sahiplendirme gerçekleştirildi. Tedavisi ve bakımları tamamlanan yavru köpek, yeni yuvasına kavuştu.

Çayırova Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi\'nde İlk Sahiplendirme Gerçekleştirildi
18.12.2023 - 13:11,  Güncelleme: 13:12
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Çayırova Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ilk sahiplendirme gerçekleştirildi. Merkezde tedavisi ve bakımları tamamlanan yavru köpek, yeni yuvasına kavuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla tamamlanan ve sokaktaki can dostlarına hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ilk sahiplendirme gerçekleştirildi. Şekerpınar Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Atasoy isimli bir vatandaş, ziyaret ettiği merkezde bulunan melez yavru köpeği sahiplenerek, yeni yuvası oldu.

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yer alan hayvanlar, titiz bir süreç sonunda sahiplendirilerek, yeni yuvalarına uğurlanıyor. İlk olarak hayvanların tüm bakımları ve aşıları yapılırken, hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşların, kedi veya köpeğe bakabilecekleri bir alan olup olmadığına dair araştırmalar gerçekleştiriliyor. Uygunluğu olan vatandaşlarla merkez arasında sahiplendirme formu oluşturulurken, daha sonrasında hayvan sahiplenen vatandaşlar İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gönderilerek, hayvanın çiple beraber kayıt altına alınması sağlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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