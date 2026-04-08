ÇAYKUR'da Kadro Tartışması Büyüyor

08.04.2026 00:57
DİSK/Gıda-İş Başkanı Ozak, 150 işçinin kadroya alınmasını yetersiz bularak tepki gösterdi.

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) – DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Olcay Ozak, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in geçen hafta ÇAYKUR bünyesinde çalışan 150 geçici işçiye sözleşmeli personel statüsü verileceğini açıklamasının ardından, kararın Resmi Gazete'de yayımlanması üzerine Öz Gıda-İş Sendikası'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

Ozak, yaptığı yazılı açıklamada, ÇAYKUR'da çalışan binlerce mevsimlik işçinin kadrolu ve güvenceli çalışma talep ettiğini belirterek, "Adeta işçilerle dalga geçer gibi 150 işçinin kadroya alınacağını söylemek, ÇAYKUR işçilerine haksızlıktır. Mevsimlik değil, tam zamanlı ve güvenceli çalışma hakkı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

03 Nisan 2026 tarihinde 150 geçici işçiye sözleşmeli personel statüsü verilmesine ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Öz Gıda-İş Sendikası'nın 6 Nisan'da yaptığı açıklamaya değinen Ozak, söz konusu açıklamaya karşı değerlendirmede bulunma zorunluluğu duyduklarını belirtti.

"Öz Gıda İş Mevsimlik işçilerin onlarca sorunundan hangisini çözmüştür"

Öz Gıda-İş Sendikası'na sorular yönelten Ozak, "2008 yılından bu yana binlerce işçinin çalıştığı ÇAYKUR'da yetkili sendika olan Öz Gıda-İş, mevsimlik işçilerin kadroya geçmesi için ne tür bir mücadele yürütmüştür? Mevsimlik işçilerin onlarca sorunundan hangisini çözmüştür?" dedi.

Hükümetin uyguladığı bütün ekonomik politikalara övgüler düzen, toplantılarda hükümet politikalarını ayakta alkışlayanlar bu sendikacılar değil midir?

Bir kamu kuruluşu olan ÇAYKUR'da on binin üzerinde işçiyi işine geldiği gibi güvencesiz ve geleceksiz çalıştıran politikalar bu hükümet tarafından uygulanmıyor mu? O nedenledir ki; Öz Gıda-İş Sendikasının on bir bine yakın işçi içinden sadece 150 işçinin o da sözleşmeli statüye geçirilmesine yönelik" Bu uygulama adaletsizdir, mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklaması sadece işçinin tepkisini bastırmaya yönelik bir açıklamadır ve sadece işçiyi kandırmaya yöneliktir" dedi

"Birleşerek mücadele etmekten başka çaremiz yok"

Uzlaşmacı ve bürokratik sendikal anlayışın uzun yıllardır ne işçilere ne de çay üreticilerine fayda sağlamadığını ifade eden Ozak, DİSK/Gıda-İş olarak ortak talepler etrafında birleşik mücadele çağrısı yaptıklarını belirtti.

Toplu sözleşme süreçlerinde işçilerin taleplerinin yeterince karşılanmadığını savunan Ozak, "Yıllardır işçinin haklı talepleri dile getirilmiş gibi görünse de, masada işçi aleyhine sonuçlar ortaya çıkmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

1 Mayıs'ın yaklaştığını hatırlatan Ozak, ÇAYKUR işçilerinin talepleri etrafında birleşmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hak verilmez, alınır. Kadro tüm ÇAYKUR işçilerinin hakkıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Çaykur, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

02:10
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti.
Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti.
02:08
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
01:36
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
00:19
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
