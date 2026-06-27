ÇAYKUR Fabrikasının Kirliliği Mahallede Tepki Çekti - Son Dakika
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ÇAYKUR Fabrikasının Kirliliği Mahallede Tepki Çekti

27.06.2026 13:50
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde ÇAYKUR'un çevre kirliliği mahalle sakinlerini etkiliyor. Çözüm bekleniyor.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde ÇAYKUR'a ait çay fabrikasından çıkan duman, çay tozu ve atık suların çevreyi etkilediğini ileri süren Işıklı Mahallesi sakinleri, uzun süredir çözüm beklediklerini belirtti. ÇAYKUR'un CİMER şikayetleri üzerine toz toplama sistemine ilişkin çalışma başlatılması talimatı verdiği öğrenildi.

Rize'nin Ardeşen ilçesi Işıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren ÇAYKUR'a ait çay fabrikasının çevreye etkileri olduğu iddiası mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Mahalle sakinleri, özellikle kuru çay üretimi sırasında bacalardan çıkan yoğun duman ve çay tozlarının evlerin içine kadar ulaştığını, bu durumun yaşam kalitesini düşürdüğünü ifade etti. Vatandaşlar, camların ve ev eşyalarının kısa sürede tozla kaplandığını belirterek günlük temizlik yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Bazı mahalle sakinleri, üretim sonrası ortaya çıkan atık suların yeterli arıtma yapılmadan dereye karıştığını iddia ederek, bunun çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturduğunu öne sürdü.

Mahallede yaşayan vatandaşlar, uzun süredir çeşitli platformlar üzerinden şikayetlerde bulunduklarını ancak kalıcı bir çözüm sağlanamadığını ifade etti.

Yaşanan kirliliğin uzun süredir devam ettiğini ve defalarca şikayette bulunmalarına rağmen çözüm üretilmediğini belirten mahalle sakinleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptıkları başvurulardan da sonuç alamadıklarını ifade etti.

ÇAYKUR Teknik İşleri Daire Başkanlığı'nın, CİMER üzerinden yapılan başvurular üzerine Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü'ne yazı gönderdiği, yazıda toz toplama sisteminde ince partikül emisyonlarının tespit edildiği ve sistemin iyileştirilmesine yönelik çalışma başlatılması gerektiğinin belirtildiği öğrenildi.

Mahalle sakinleri, çevre ve halk sağlığının korunması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ederken, mahallede yaşayan Seda Kalender, fabrikanın yarattığı kirliliğin günlük yaşamlarına etkilerini, "Gördüğünüz gibi şimdi sileceğim. Sonuç bu. Bu hiçbir şey. Evlerimizin içi, camlarımız, soluduğumuz hava olarak bize geri dönüyor. Bunu silmekten her sabah siliyoruz, yorulduk. Her sabah görüntü bu. Bu sadece bir masaüstü. Bir de bunu evde, eşyalarda, astığımız çamaşırlarda düşünün. Ne kadar zorluk çektiğimizi artık siz anlayın" sözleriyle anlattı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ardeşen, Çaykur, Çevre, Yaşam, Yerel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel ÇAYKUR Fabrikasının Kirliliği Mahallede Tepki Çekti - Son Dakika

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