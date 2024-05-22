ÇAYKUR, yaş çay alımlarında kota uygulamasına başladı - Son Dakika
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Yerel

ÇAYKUR, yaş çay alımlarında kota uygulamasına başladı

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ÇAYKUR, yaş çay alımlarında yoğunluk nedeniyle dekar başına 50 kilogram sınırlama getireceğini duyurdu. Çay üreticileri ve ziraat odalarının tepkileri devam ederken, çay tarımı yapan çiftçiler özel sektöre düşük fiyata çaylarını satmak zorunda kalacakları için tepki gösteriyor.

22.05.2024 12:15
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - ÇAYKUR, yaş çay alımlarında son zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle bugünden itibaren dekar başına 50 kilogram olarak sınırlama getireceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan yaş çay alım fiyatına çay üreticileri ve ziraat odalarının tepkileri devam ederken, 4 Mayıs 2024 yılı yaş çay alım kampanyasını başlatan Çay işletmeleri genel müdürlüğü (ÇAYKUR) günlük 12 bin ton yaş çay alım limitini aştığı gerekçesiyle kota uygulamasına başladı.

ÇAYKUR bugünden itibaren kota uygulaması başlatacağını duyurduğu açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli üreticilerimiz; 04 Mayıs 2024 tarihinde açtığımız yaş çay kampanyası alımları serbest bir şekilde devam etmektedir. ?Çay hasadının 3-5 günde bitirilemeyeceğini hepimiz bilmekteyiz. Siz üreticilerimizin acele etmeden günlük limitlere uygun yaş çay hasadı yapmanız, kalite açısından önem arz etmektedir. Kurumumuz günlük mübayaasının 12 bin tonun üzerine çıkması nedeni ile işletmelerimizi zorlamaktadır. 22 Mayıs 2024 tarihinden itibaren kısa bir süre için, dekara 50 kg/gün alım yaparak normal şartlara dönmemiz gerekmektedir. Kampanyamızın bereketli, huzurlu ve sağlık içinde geçmesini temenni ederiz."

Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde çay tarımı yapan 205 bin çay üreticisi, Çaykurun kota uygulaması sonucu çaylarını özel sektöre düşük fiyata satmak zorunda kalacakları gerekçesiyle tepki gösteriyor.

ÇAYKUR, yaş çay alımlarında kota uygulamasına başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel ÇAYKUR, yaş çay alımlarında kota uygulamasına başladı - Son Dakika

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