Çekmeköy Belediyesi'nden Öğrencilere Dijital Dershane Desteği - Son Dakika
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Çekmeköy Belediyesi'nden Öğrencilere Dijital Dershane Desteği

Çekmeköy Belediyesi\'nden Öğrencilere Dijital Dershane Desteği

Çekmeköy Belediyesi, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik dijital dershane projesini hayata geçirdi. Proje, öğrencilere sınav hazırlıklarını daha etkili yapma imkanı sunarak eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor.

26.02.2025 10:34  Güncelleme: 10:37
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Çekmeköy Belediyesi, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere önemli bir destek sunacak dijital dershane projesini hayata geçirdi. Başkan Orhan Çerkez, binlerce sorudan oluşan dijital dershane giriş kartlarını okullarda öğrencilere dağıttı ve sınavlarında başarılar diledi.

Çekmeköy Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlama hedefiyle önemli bir projeye imza atarak dijital dershane platformunu hayata geçirdi. Dijital dershane platformu ilçedeki tüm devlet okullarında YKS'ye hazırlanan 12. sınıf ve LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunuldu. İlçede yaşayan lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik başlatılan proje ile öğrencilerin sınav hazırlıklarını daha etkili ve verimli bir şekilde yapabilmeleri sağlanacak.

Başkan Çerkez, giriş kartlarını dağıttı

Başkan Orhan Çerkez, ilçedeki okulları ve Çekmeköy Akademi YKS-LGS Kurs Merkezi'ni ziyaret ederek öğrencilere dijital dershane giriş kartlarını dağıttı. Başkan Çerkez, öğrencilere sınavlarda başarılar dileyerek, eğitimde dijitalleşmenin öneminin gün geçtikçe arttığı bu dönemde, öğrencilere modern eğitim fırsatları sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Çekmeköy Belediyesi tarafından sunulan dijital dershane, öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecinde zaman ve mekan kısıtlaması olmadan, telefon, tablet veya bilgisayar gibi dijital cihazlardan erişilebilecek şekilde tasarlandı. On binlerce soru ve zengin içerikle donatılan platform, öğrencilerin sınav konularına hakim olmalarını sağlarken, aynı zamanda soru bankası kitaplarına erişim sağlamak için yapılan maddi harcamaların önüne geçiyor. Böylece, öğrencilere ve ailelerine ekonomik olarak da büyük bir destek sağlanmış oluyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitim öğretim dönemi başında gençlere ücretsiz şekilde sunulan dershane hizmetinin yanında ek bir hizmet olarak hayata geçen bu proje eğitim camiası ve aileler tarafından takdir edildi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Burada öğrencilerimiz isteği belge ve bilgiye çok hızlı erişecekler. Geçmişte çıkan ve çıkması muhtemel olabilecek bir soru bankası. Bugün çocuklarımıza tek tek dağıttık başarılar diledik. Ekonomik şartlar gittikçe zorlaşıyor. Alım gücü iyice azaldı, aileler çocuklarını dershaneye gönderemiyor. Buradan doğan boşluğu da çocuklarımız başarılarından ödün vermemesi için Çekmeköy Akademi adı altında eğitim merkezimizi açtık çocuklara takviye dersler veriyoruz. Bu şartlarda dershanelere gitmenin zor olması ve imkansızlıklar insanların hayallerini yitirmesine sebep oluyor, çocuklarında psikolojini bozmasına sebebiyet veriyor. Sınıf arkadaşları dershaneye giderken bir kısım gencimiz farklı sebeplerden dolayı dershaneye gidemiyor. Bu eksiği biz tamamladık, aileler de çok mutlu. Kursumuzda öğretmenlerimiz çok bilgili, birikimli, becerikli. Çocuklarımız yeter ki istesinler biz her türlü imkanı onlara vermeye hazırız. Dijital dershaneyi de talep eden herkese dağıtıyoruz. Mühim olan eğitimde fırsat eşitliğini yakalamamız. Umarım çocuklarımız buradan aldığı bilgilerle başarılı olurlar. Gönüllerinde ki lise ve üniversiteye yerleşirler. Bizlerde mutlu oluruz" dedi.

"Her alanda bize faydası oluyor"

Çekmeköy Akademi Üniversite hazırlık kursu öğrencisi Ali Utku Sağdıç, "Online ders platformu bizim için gerçekten çok iyi oldu. Gerek dışarıda ders çalışabilmemiz ve soru çözmemiz gerek eksikliklerimizi öğrenip ona göre çalışmamalarımızı gerçekleştirmemiz için çok iyi oldu. Her alanda bize faydası oluyor teşekkür ederiz" dedi.

"Üniversiteye hazırlık başlı başına stres"

Üniversite sınavına hazırlanan Zeynep Duru Ertürk, " Üniversiteye hazırlık başlı başına stres oluşturan bir durum. Bizim böyle bir şekilde yardım almamız bize çok büyük destek oluyor. Bu desteklerden dolayı da çok teşekkür ederiz. Hem arkadaşlarım hem de kendi adıma bu destekler sayesinde hedeflerimize çok daha da kolay bir şekilde ulaşabileceğimizi inanıyorum. Hepimiz için çok iyi oldu" dedi.

"Çok iyi bir katkı oldu"

Üniversite sınavına hazırlanan Şevval Yılmaz, "Genel olarak zaten dershaneler ve kitaplar çok pahalı. Bu kolaylığı sağladığı için Orhan Başkana çok teşekkür ediyoruz. Konu eksikliklerimizi kapatmamız için gerçekten çok yardımcı oluyor. Üniversiteye hazırlık çok stresli bir dönem ve bu destekler stresimizin azaltmasında bize yardımcı oluyor. Ne kadar soru çözsek bizim için o kadar yararlı olacak. Bunun içinde çok iyi bir katkı oldu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çekmeköy Belediyesi'nden Öğrencilere Dijital Dershane Desteği - Son Dakika

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