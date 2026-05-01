Çekmeköy\'de 1 Mayıs kutlaması

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla belediyenin saha ekipleriyle bir araya geldi. Başkan Çerkez, emekçilerin alın terinin Çekmeköy'ün gelişimindeki en büyük güç olduğunu vurguladı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla belediyede görev yapan saha ekipleriyle buluştu. Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ile Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle aynı sofrayı paylaşan Çerkez, çalışanlarla birlikte türküler söyleyip dayanışma mesajı verdi.

Buluşmada emekçilerin ilçeye kattığı değere dikkat çeken Çerkez, "Çekmeköy'ü daha temiz, daha güzel ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getiren tüm emekçi kardeşlerimizin alın teri bizim en büyük gücümüz" ifadelerini kullandı.

İlçenin gelişiminde saha çalışanlarının büyük payı olduğunu vurgulayan Çerkez, şehrin onların emeğiyle güzelleştiğini ve geleceğe onların gayretiyle hazırlandığını belirtti. Başkan Çerkez, tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, "İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz" dedi. - İSTANBUL