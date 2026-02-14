Celal Adan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Celal Adan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Celal Adan\'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu
14.02.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanvekili Adan, CHP'yi eleştirerek terörün bir daha Türkiye'ye gelmeyeceğini ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan, 'Hayırlı Günler Komşum-Derdin Derdimizdir' temalı sohbet toplantıları kapsamında Bayrampaşa'da bulunan bir derneği ziyaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in meclis kürsüsünde yemin ettiği esnada tepki gösteren CHP milletvekillerini eleştiren Celal Adan, "Kürsü işgalinin emekliye mi faydası var? İşsize mi faydası var" dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, 'Hayırlı Günler Komşum - Derdin Derdimizdir' temalı sohbet toplantıları kapsamında Bayrampaşa'da bulunan Türkiye Bosna Sancak Derneğini ziyaret etti. TBMM Başkanvekili Celal Adan'a MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ve Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammet Sancaktar eşlik etti.

"Türkiye'ye asla bir daha kimse terörü getiremez"

Terörsüz Türkiye sürecinde olumlu adımların atıldığını söyleyen TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türkiye'ye kimsenin terörü getiremeyeceğini söyledi.

Programda konuşan TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Birileriyse bu büyük mücadeleyi günlük siyasete boğmak istiyor. Bu doğru değil; Türkiye'nin bugün önü açık, birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik konusunda tereddütsüz bir şekilde yürümemiz gerekiyor. İşte demin de ifade ettiğim gibi Türk siyasetinin yetiştirdiği büyük devlet adamı, Devlet Bahçeli Bey, Terörsüz Türkiye diyerek el uzattığı kardeşlik mücadelesi cumhurbaşkanımızın da dirayet duruşuyla bunu devlet politikasına dönüştürmesi ile bugün Şırnak'ta, Rize'de, Diyarbakır'da, Lice'de, Kayseri'de, Kastamonu'da, Sivas'ta Türkiye'nin 81 vilayetinde terörist Türkiye ortak referansa dönüştü. Türkiye'ye asla bir daha kimse terörü getiremez" dedi.

"Muhalefetin vatandaşın arasına girip vatandaşın ne istediğini iyi anlamaları gerekir"

Muhalefetin vatandaşla bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Terörsüz Türkiye'ye destek veriyorum milletimiz. Nereye gidersem gideyim Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye millet dua ediyor Cumhurbaşkanımızın güçlü duruşunu onaylıyor. Dolayısıyla bugün muhalefetin vatandaşın arasına girip vatandaşın ne istediğini iyi anlamaları gerekir. Ben bakıyorum muhalefet partisi örgütlere dönüşüyor, çok sert ifadelerle milletimizi anlamadığını görüyorum. Vatandaşın arasına gelmiyorlar. Türkiye'nin en önemli meselesi olan terör konusu Türkiye'de bitmiştir. Yeryüzünde hiçbir güç tekrar Türkiye'ye terörü getiremeyecektir" şeklinde konuştu.

Kürsü konuşmasının ardından derneği ziyaret eden TBMM Başkanvekili Celal Adan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in meclis kürsüsünde yemin ettiği esnada tepki gösteren CHP milletvekillerinin yaptıklarının doğru olmadığını söyleyen TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Kürsü işgalinin emekliye mi faydası var? İşsize mi faydası var? Dış politikaya mı faydası var? Maalesef hiçbirine faydası yok. Kaos oluşturmak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bir ihanet. Biz aldığımız mazbataları millete hizmet etmek için alıyoruz, kürsü işgal etmek için mazbata almıyoruz. Ben nereye gidersem gideyim o davranışın kınandığını görüyorum. 12 Eylül öncesinden kalma örgüt mantığıyla siyaset yapma devri bitmiştir" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye raporunun bu hafta meclise geleceğini söyleyen TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Terörsüz Türkiye raporunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin 4 tane temsilcisi var. Bu hafta çıkacak raporun milletimizin birliğine, devletimizin yüceliğine vesile olacak bir rapor olacaktır" cümlelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Celal Adan, Türkiye, Terör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Celal Adan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

16:54
Ahmed Kutucu’dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
Ahmed Kutucu'dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:11:12. #7.11#
SON DAKİKA: Celal Adan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.