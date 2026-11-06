Çelikhan\'da çiftçilere Valilik destekli projede 25\'er küçükbaş hayvan verildi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında çiftçilere küçükbaş hayvan desteği sağlandı.

Adıyaman Valiliği tarafından finanse edilen Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında yüzde 60 hibe desteğiyle çiftçilere ayni yardım olarak 25'er küçükbaş hayvan teslim edildi. Hayvan teslim programına Adıyaman Vali Yardımcısı Emine Karataş, Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, AK Parti Çelikhan İlçe Başkanı Mehmet Baltacı ve beraberindekiler katıldı.

Çelikhan İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, projenin ilçede hayvancılığın geliştirilmesine ve üreticilerin desteklenmesine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtilerek, destekten yararlanan çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulunuldu.