Çelikhan Kaymakamı köy yollarında incelemelerde bulundu

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Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, ilçede yapımı devam eden köy yollarında incelemelerde bulundu.

Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, KÖYDES projesi kapsamında çalışmaları devam eden Gölbağı-Bozgedik- Altıntaş köy grup yolu bakım-onarım işini yerinde denetleyerek yükleniciden son durumla alakalı bilgi aldı. Kaymakam Altınsöz, iş tamamlandığında Altıntaş köyünün alt ve üst tarafında bulunan yerleşim alanları arasında daha kolay ulaşım sağlanacağını belirtti. - ADIYAMAN