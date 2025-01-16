Cem Vakfı Kıraç Cemevi Yangın Sonrası Yenilendi - Son Dakika
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Yerel

Cem Vakfı Kıraç Cemevi Yangın Sonrası Yenilendi

Cem Vakfı Kıraç Cemevi Yangın Sonrası Yenilendi

Esenyurt'ta yangın sonrası hasar gören Cem Vakfı Kıraç Cemevi, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un önderliğinde yapılan tadilat ve temizlik çalışmaları ile yeniden ibadete açıldı. Elektrik tesisatı değiştirilen cemevi, boya ve temizlik işlemleri tamamlanarak bakım ve onarımdan geçirildi.

16.01.2025 14:54  Güncelleme: 14:58
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Yangında hasar gören Cem Vakfı Kıraç Cemevi, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un çabalarıyla yenilendi. Elektrik tesisatı değiştirilen ibadethane, tadilat ve boya işlerinin ardından detaylı bir temizlik çalışması ile yeniden ibadete açıldı.

Esenyurt Cem Vakfı Kıraç Cemevi'nde elektrik panosundan kaynaklı yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangının ardından, cemevinin bazı kısımları kullanılamaz hale geldi. Çalışmalara olayın yaşandığı ilk günden itibaren başlayan Esenyurt Beledyesi ekipleri, öncelikle yangının çıktığı elektrik panosunu ve tesisatını yeniledi. Ardından boya ve tadilat işlemlerini tamamlayan ekipler, ibadethaneyi dip köşe temizledi. Baştan aşağı onarılan cemevi, yeniden ibadete açıldı.

Yeni baştan onarıldı

Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, cemevindeki tadilat çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir ortamda yapabilmeleri için büyük bir özveriyle çalışan ekipler; tadilat işlemlerinin ardından halıları yıkadı, camları ve kapıları silerek tüm sosyal alanları temizledi. İbadethanenin hasar görmeyen diğer alanları da tadilat kapsamına alınarak, bakım ve onarımı yapıldı. Yangının tüm izlerinin silindiği ibadethane, yapılacak ilk cem ibadeti için hazır hale getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cem Vakfı Kıraç Cemevi Yangın Sonrası Yenilendi - Son Dakika

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